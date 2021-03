Fedele: “Con Milan, Juventus e Roma, basterebbe pareggiare. Osimhen con Sarri? Sarebbe impiegato, c’è l’assenso!”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso del programma Marte Sport Live, è intervenuto Enrico Fedele. L’ex procuratore napoletano ha risposto alle tante domande arrivate dai tifosi azzurri su tematiche in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Milan, Juventus e Roma? Possibilità enormi, è all’altezza di fare punti. Il Napoli per assurdo deve fare tre pari, 4 punti. Pare sia peggio dei tre punti perché devi lasciare uno scontro diretto. Se dovessi scegliere uno scontro diretto in cui fare punti sceglierei Roma e Milan. Alla fine la Juve nonostante i guai che ha, può arrivare tra secondo e terzo. Io mi accontento, questo è un campionato anomalo in cui una squadra come il Napoli con otto sconfitte, è la terza difesa ed il terzo attacco, fa strano. La debolezza del Napoli è apri alla debolezza delle altre. Possiamo ancora lottare, fermo restando sull’obiettivo di ricostruire l’anno prossimo.

Sarri e Osimhen? Potrebbe tranquillamente giocare, da quello che mi risulta Sarri avrebbe dato assenso all’anno prossimo. Però non fido di ADL, di solito fa il colpo a sensazione. Sarri è stato il migliore allenatore dal lunedì al sabato, la domenica il Napoli è stato vittima della tua testardaggine. Aveva anche una grande squadra.

Juventus? Una squadra che non ha più punti di riferimento. I giocatori sono in parabola discendente. Chiellini non gioca più, Bonucci è alterno, Ronaldo segna una partita si e l’altra no. Nella storia del calcio non è mai capitato che un campione di campo vinca subito.

Gattuso? Napoli è madre e matrigna, è una citta da 0 e 90. Gattuso ha iniziato malissimo ma poi ha vinto la Coppa Italia. L’anno scorso il Napoli ha fatto il settimo posto giocando all’italiana ed è entrato in Europa con la Coppa Italia. L’errore è che non sappiamo ancora come gioca, questa confusione ha portato alla mancanza di fiducia del presidente che io condivido. Senza Coppa sarebbe rimasto? Credo di si.

Europa League obiettivo in caso mancanza quarto posto? Senza quarto posto non dobbiamo fallire in Europa, è una manifestazione importante, seconda solo alla Champions. Se falliamo il quarto posto, bisognerà puntare all’Europa League.

Osimhen? Ha grande dinamica, esplosività, ha il fisico dell’atleta. Ha qualche antipasto di tecnica, è un cavallo allo stato brado, deve essere addomesticato. Non vedo in lui le stigmate di un goleador, se ha spazio può essere un’apripista, utile a sfiancare le difese. Il problema è che è stato pagato troppo, avrei preso Haland.

Michael Folorunsho pronto? No, abbiamo bisogno di calciatori di qualità. A noi sarebbero bastati Thiago Silva e Cavani, senza spendere un euro, si sarebbe vinto tutto.

Fallo di Hysaj su Caputo? L’attaccante tipo Caputo, è un giocatore che usa il linguaggio del corpo. Sentono l’avversario e mettono il corpo davanti alla palla. Il difensore non va per fare fallo. Quando un calciatore è più furbo e più veloce si prende il fallo, è una sfida d’intelligenza. La forza di un attaccante è anche la postura, è una qualità“.