Belotti tarda a rinnovare con il Torino: il Napoli monitora con attenzione

Il calciomercato non finisce mai, le società sono sempre in contatto per stabilire accordi e trattative. Un nome che è stato spesso accostato al Napoli, è quello di Andrea Belotti. L’attaccante del Torino ha il contratto con in scadenza a giugno del 2022 e sembrerebbe lontano dal rinnovo. Sono tante le ipotesi di trasferimento per il classe ’93, ultima non in ordine di importanza, è il Napoli.

Il club azzurro ha sempre monitorato con attenzione la situazione dell’attaccante granata e ci sarebbero le condizioni per tentare un nuovo assalto. Di fatti con la gestione Ancelotti, il Napoli aveva provato a strapparlo al Torino e l’attaccante della nazionale italiana fu considerato come più di un’ipotesi. Come scrive Tuttosport, la parola passa al presidente Cairo che potrebbe lasciarlo partire in estate per non perderlo a zero l’anno prossimo, occhio al Milan.