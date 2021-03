Alvino: “Sarri? Solo se dice di aver sbagliato a firmare con la Juve. Prossimo allenatore? Juric, Italiano e Rudi Garcia meglio di De Zerbi”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino per parlare del Napoli. Il noto giornalista napoletano si è espresso sul possibile ritorno di Maurizio Sarri a Napoli ed in generale sui possibili volti accostati alla panchina azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sarri al Napoli? Dico no, non mi piacerebbe. Poi nella vita mai dire mai, però vorrei che dicesse di aver vinto lo scudetto sul campo con il Napoli. La cosa più importante sarebbe chiedere scusa per aver firmato con la Juve perché chi ha frequentato Castel Volturno in quei tempi, sa bene cosa diceva della società di Torino.

Nuovi allenatori? Juric e Italiano meglio di De Zerbi.

Rudi Garcia? Mi piace e poi è un grande anti-juventino. In Italia con la Roma ha fatto vedere di saper giocare a calcio“.