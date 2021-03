Juve eliminata dalla Champions: la vittoria con il Porto non basta

Partita terminata quella disputata tra Juventus e Porto negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri nonostante un primo tempo faticoso, non hanno mollato fino alla fine volando ai supplementari, dove Rabiot al 117′ segna di testa il gol che fa sperare.

Non è bastata la vittoria per 3-2, la Juventus non riesce a superare gli ottavi. Il Porto costretto in 10 per quasi tutto il secondo tempo e per i supplementari riesce a trovare le forze per resistere agli ultimi sforzi dei giocatori bianconeri.