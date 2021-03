Marolda sicuro: “Prossimo allenatore? Sarà qualcuno che viene dall’estero!”

Nel corso del programma televisivo Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, si è parlato del futuro della panchina del Napoli. A parlarne è stato il giornalista Ciccio Marolda, il quale si è espresso anche sul momento del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Giocare bene aiuta a vincere ma non è necessario in questo momento. Quello che conta è fare punti e guadagnare posizione in classifica. Arrivare in Europa League per me non è una consolazione, il quarto posto sarebbe un successo finanziario ma non sportivo. In Napoli adesso ha solo questo obiettivo, il che vuol dire che purtroppo dal punto di vista dei risultati in campo ha deluso.

Ieri ho visto molto bene in campo Fabian, si sta riprendendo. Demme sta giocando discretamente anche se deve gestire meglio il centrocampo e proiettarsi meno in avanti. La migliorata condizione fisica del gruppo ha portato alla vittoria nonostante la mancanza di un’idea di gioco.

Prossimo allenatore? Secondo me sarà qualcuno che viene dall’estero ma purtroppo non posso dire cosa potrebbe aver pronunciato De Laurentiis a telefono perché non conosco il francese…“.