Hamsik torna in Europa: i tifosi del Goteborg festeggiano! (VIDEO)

Oggi è stato un giorno particolare per i tifosi del Napoli, è avvenuto il ritorno in Europa di Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco si è trasferito al IFK Göteborg a titolo definitivo dopo essersi svincolato dal Dalian, società cinese che nel 2019 l’aveva accolto da Napoli. L’accoglienza per Marek è stata da star, i tifosi svedesi l’hanno accolto con grande calore.

A distanza di due anni, l’ex capitano del Napoli, all’età di 33 anni è pronto a ripartire dalla Svezia. Ha firmato un contratto per sei mesi, adesso ha l’opportunità di rimettersi in corsa in vista dell’Europeo. Richard Hamsik, padre dell’ex Napoli, ha pubblicato alcuni video tramite il suo profilo Instagram.