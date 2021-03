De Paul sotto accusa, minacce e entrataccia: “Assurdo non dare rosso, il var non interviene”

Sotto accusa Rodrigo De Paul. Malgrado la vittoria per 2-0 dei bianconeri sul Sassuolo, malgrado ancora la prestazione brillante dell’argentino, c’è un episodio che non è piaciuto a molti e che sta trovando critiche feroci sui social. Nella fattispecie, un episodio in cui De Paul dopo aver battibeccato con l’avversario, Locatelli, entra in modo veemente e scomposto sulla gamba dell’avversario. Il giornalista Fabio Ravezzani su Twitter scrive:

“De Paul e Locatelli si minacciano e poco dopo l’argentino entra così sull’avversario. L’arbitro Maggioni ammonisce. Incredibilmente il varista (Manganiello) non interviene per segnalare il rosso. Pensate se fosse accaduto in un big match“