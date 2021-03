Nigeria, il CT Rohr: “Ho sentito Osimhen, sta bene ed è pronto per il rientro. Gattuso? Victor si fida molto di lui”

Nel corso di “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gernot Rohr, CT della Nigeria, che ha parlato della prima stagione al Napoli di Victor Osimhen. Ecco quanto riportato:

“Finora è una stagione sfortunata per Victor. In queste ore l’ho sentito e mi ha detto che si sente bene sia sull’aspetto fisico che mentale. È pronto per ritornare in campo sia col Napoli che con la Nazionale. Osimhen può giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 come attaccante centrale. Sono due sistemi di gioco usati da noi in Nazionale. È un calciatore in pianta stabile nella Nazionale Nigeriana da 5 anni. Il suo spirito di sacrificio è un esempio per tutti”.

“Napoli? È un’ottima squadra, ma lui è stato sfortunato finora. Gattuso è un buon allenatore e Victor mi ha riferito che ha molta fiducia nei suoi confronti e di ciò che gli sta insegnando. Penso che già da questa stagione possa trarre dei risultati”.