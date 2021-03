Il Mattino – De Laurentiis furioso per l’arbitraggio: contatti con Gravina e veementi proteste

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna dei colleghi de Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si sarebbe infuriato, al termine del match fra Sassuolo e Napoli, dato l’andamento dell’arbitraggio affidato a Marini e la designazione VAR a Mazzoleni.

Raccontano i colleghi che, il patron azzurro, su tutte le furie, abbia ripetutamente chiamato il Presidente della Federazione, Gabriele Gravina per protestare in seguito alla scelta del designatore di mandare a Reggio Emilia una sorta di fischietto debuttante per un match tanto delicato.

Non è da escludere che in queste ore, ADL, possa avere contatti anche con il neo presidente dell’AIA Alfredo Trentalange.