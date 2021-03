Rivolta sui social per il goal annullato ad Insigne: “Non è fuorigioco, è una rapina”

Lorenzo Insigne segna un bellissimo goal al 22′ minuto del primo tempo, che però viene annullato dall’arbitro dopo il controllo VAR per fuorigioco. Numerose le polemiche sui social, e non solo dei tifosi, perché il fuorigioco sembra non esserci. Anche Antonello Perillo, Capo Redattore Centrale Responsabile del Tgr Campania, esprime il suo dissenso sulla decisione finale pubblicando un post su Twitter. Ma sui social sono in tanti che puntualizzano l’imprecisione delle linee tracciate:

#SassuoloNapoli a parte la rapina a mano tremula piazzando a caxxo la linea rossa del fuorigioco. Buon pressing alto del Napoli, per lo meno come idea, recuperando alcune palle. Ma dei giocatori non mettono la gamba, vedi FabiánRuiz che è triste senza palla. Dietro soliti errori. pic.twitter.com/GwK5PvpMP6 — Luciano Colella (@desprolijoeyp) March 3, 2021

Scusatemi perché se un attaccante sta con le spalle al di là del difensore è in fuorigioco.. e invece la posizione del difensore si prende a partire dal piede?! #SassuoloNapoli pic.twitter.com/dWrU1a2f3f — moi🌹🏳‍🌈 (@Chaelisa_Rose) March 3, 2021

Insigne non era fuorigioco come cazzo ha fatto il var ad annullare? O c’è un altra infrazione? Spegatemi!!! Sennò è MAFIA @AIA_it pic.twitter.com/VcGhN0RJYN — Gianluca Rossi (@BiboyRossi) March 3, 2021