Il Giornale, Ordine: “ASL di Torino comportamento virtuoso. Quella di Napoli sollecitata politicamente!”

Il caso di Lazio-Torino sta creando scompiglio. I granata, impossibilitati a partire dalla propria ASL a causa dell’elevato numero di positivi al Covid, hanno perso a tavolino contro i biancocelesti. Sebbene la situazione possa ricordare il caso Juve-Napoli Franco Ordine, su Il Giornale, spiega le differenze tra le due situazioni. Ecco quanto si legge sul quotidiano.

“Già il comportamento virtuoso – entro i propri limiti stabiliti dalla legge dello stato – dell’Asl di Torino è clamorosamente diverso da quello dell’Asl di Napoli. Non ha invaso il campo calcistico, non ha imposto divieti alla partenza della squadra, ha ottemperato alle disposizioni in materia. Non è una differenza di poco conto”.

“Il peccato originale di questo pasticciaccio brutto e scomodo di Lazio-Torino è tutto sulle spalle di Franco Frattini, presidente del collegio di garanzia del Coni e del suo dispositivo col quale stabilì che l’intervento dell’Asl di Napoli, sia pure tardivo e sollecitato politicamente, dovesse avere il sopravvento sul protocollo calcistico. Da quel giorno, purtroppo, si è aperto un varco attraverso il quale si corre il rischio che a decidere il calendario del campionato di serie A siano le Asl delle diverse regioni”.