De Zerbi in conferenza: “Pari? Non riusciamo nello scatto finale. Futuro? Non sarò qui per sempre ma difendo questo posto con le unghie”

Al termine della partita tra Sassuolo e Napoli disputata a Reggio Emilia e conclusasi in pareggio, Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza. Il tecnico del Sassuolo ha risposto alle domande dei giornalisti, di seguito quanto evidenziato:

“Abbiamo pareggiato a tempo scaduto, col Napoli non è mai da buttare. Cerco di essere onesto e dico che abbiamo fatto una grande partita e che meritavamo di vincere. Il Napoli ha giocatori forti, ci può stare il pareggio ma per quello che abbiamo prodotto dovevamo vincere.

Mancato il coraggio? Vero, non riusciamo nello scatto finale. Il rammarico che non mi fa dormire è che non riusciamo ad esplodere del tutto. Per come giochiamo e per la qualità dei giocatori dovremmo avere tanti punti in più. Se non li abbiamo è colpa nostra e magari non riesco a far capire alla squadra quello che potremmo fare.

Tre goal frutto del Napoli o demerito vostro? Sicuramente c’è del merito loro, poi noi potevamo fare di più. In area di rigore si può temporeggiare, avremmo dovuto chiudere subito Insigne quando riceveva palla. Più ci abbassiamo e più tutti capiscono la situazione. In fase di non possesso bisogna capire quali sono le intenzioni dell’avversario. Non ho bisogno di rivincite.

100 panchine, soddisfazione col Sassuolo? Una soddisfazione enorme, mi danno orgoglio e sono partite che ho meritato grazie ad una squadra ed uno staff che mi ha permesso di essere confermato.

Futuro? Guardo alla felicità di essere adeguato per questo posto, non guardo alla bellezza degli altri posti, vedo il mio. Poi non sarò qui per sempre, non è detto però che debba andare via domani. Parlerò con la società e i dirigenti, difenderò con le unghie questo posto.

Europa? Passa da 3 o 4 vittorie di fila, se siamo bravi a farle potremo pensare in grande altrimenti il distacco inizierà ad essere grande.”.