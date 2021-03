Pisacane, agente Insigne: “Lorenzo a C’è Posta per te? C’è solo da ringraziarlo. De Zerbi o Italiano? Godiamoci Gattuso”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto ai microfoni Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le parole di Gravina? Perché volete farmi squalificare (ride ndr). Credo che l’errore sia stato fatto all’epoca di Juventus-Napoli. Hanno capito i loro errori dell’epoca e il Napoli ha fatto da cavia.

Sassuolo grande gioco? Credo abbia un grande grande allenatore. De Zerbi è bravo e preparato e spero che capisca che è pronto per fare il salto. Roberto è uno strano, per allenare deve avere a pieno i suoi concetti. Non si butta nella prima big che lo chiama, lui è contento di allenare in una piccola e di portare avanti il suo progetto tecnico. È un allenatore veramente molto bravo. De Zerbi poco pratico? Una volta max Allegri disse “volete vincere o il bel gioco?”. A volte il bel gioco non ti porta a vincere. Credo che il pragmatismo di un allenatore sia importante, ma quando vedo il Sassuolo mi diverto. Vorrei vederlo in un top club e vedere fargli fare quel gioco con top giocatori. De Zerbi e Italiano? Non credo sia il caso di parlare di altri allenatori. Sarebbe come alimentare polemiche che in questo momento non fa male. Finché avremo la fortuna, e lo ripeto, finché avremo la fortuna di avere un uomo come Gattuso sulla panchina, godiamocelo!

Le polemiche per la presenza di Insigne a “C’è Posta Per Te”? È una cosa registrata tempo e tempo fa. Credo sia una cosa molto bella. Io l’ho accompagnato e mi ero già precedentemente emozionato e sono tornato ad emozionarmi quando l’ho rivista. In quel caso lì c’è da dire grazie alla famiglia che ha permesso a Lorenzo di aiutarlo. Penso vada vista solo in questo modo. Ci ha abituato a questo tipo di rincorse e diagonali Lorenzo. Sapete come è fatto, non si risparmia mai. Insigne torna spesso quest’anno? Quando può aiuta la squadra sempre e comunque. Quest’anno il suo modo di giocare è questo.

Senza Champions taglio al monte ingaggi ? Questo non lo so, dovreste chiederlo a chi si occupa nel Napoli di queste cose. Vincere aiuta a vincere. Se vinci provi a stare lì fino a fine stagione. Deve essere l’ambizione del Napoli. Purtroppo ci sono stati troppi infortuni e troppe assenze di giocatori fondamentali e hanno fatto sì che nel Napoli non ci fosse quella forza che serviva per fare un filotto di vittorie ”.