Sconcerti shock: “Le big di Serie A si scelgono gli arbitri! Lo fa anche il Napoli”

Mario Sconcerti è intervenuto a “Il bello del calcio” in onda su Canale 21, rilasciando una dichiarazione molto importante sulla scelta degli arbitri di Serie A:

“Dopo le parole di ieri sono andato a rivedere quante gare ha arbitrato Orsato dell’Inter dopo quell’episodio. Sapete quante partite? Zero! Tutte le grandi società italiane si scelgono gli arbitri, nel senso biblico del termine, e tra queste c’è anche il Napoli, che però li sbaglia. Questo è scandaloso! Che Orsato torni ad arbitrare, io sono dalla parte degli arbitri, mai detta una parola fuori posto nei loro confronto. Può anche darsi che il Napoli non c’entri, ma basti vedere i 15 rigori assegnati al Milan. La seconda squadra in A ad aver avuto più rigori ha raggiunto quota 6. A me non importa, però c’è qualcosa che non va”.