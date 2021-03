Ag. Osimhen, D’Avila: “Le dichiarazioni del fratello? Non è quello che pensa Victor, lui ha un buon rapporto con i compagni. Può tornare in campo con il Sassuolo”

Nel corso di “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il procuratore di Victor Osimhen, William D’Avila. Ecco quanto dichiarato:

“Come sta Victor? Sta molto bene. Sono tre giorni che si sta allenando al completo col gruppo ed è pronto per il rientro. È impaziente di tornare in campo e può tornare dal 1′ con il Sassuolo mercoledì, ma comunque tutto dipenderà da ciò che sarà comunicato dallo staff tecnico e medico”.

“Premio come miglior calciatore nigeriano nel 2020? Lui è molto contento di questa vittoria, ma noi già siamo focalizzati per vincere il premio nel 2021 e Victor è anche concentrato al raggiungimento degli obiettivi fissati con il Napoli, quindi è ovvio che lui voglia giocare l’anno prossimo con gli azzurri la Champions League anche perché questo è uno dei motivi che lo hanno spinto a vestire la maglia azzurra”.

“Sfortuna nel ultimo periodo? Negli ultimi mesi tra infortuni e Covid ovviamente non è stato fortunato, ma nonostante tutto si è messo già tutto alle spalle. Ho parlato per molto tempo con lui e posso rassicurarvi che è concentrato per aiutare la squadra ed è in un ottimo stato forma, vedrete che gli basterà segnare poche reti per arrivare in massima fiducia”.

“De Laurentiis? È sempre un bene avere un presidente presente che accompagna la squadra nel corso della Stagione, quindi Victor la sta vivendo bene”.

“Il rapporto di Osimhen con la squadra considerando le dichiarazioni del fratello? Lui ha un ottimo rapporto con tutti i compagni di squadra, è un ragazzo simpatico e solare. Anche io ho letto questa intervista ma Victor non era a conoscenza di queste dichiarazioni e sono pensieri di suo fratello non di Victor”.