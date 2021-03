Cm.com – Inter starebbe pensando al colpo a parametro zero con Maksimovc!

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, sta già programmando il mercato estivo vista la necessità di rafforzare il reparto difensivo che dipenderà anche dal futuro di Skriniar. Stando a quanto riportato calciomercato.com, il tecnico avrebbe già individuato il talento della Roma, Gianluca Mancini. Il classe ’96 che veste la maglia giallorossa dal 2019 dopo i due anni trascorsi all’Atalanta.

Ma tra i vari nomi, la dirigenza dell’Inter starebbe pensando anche a qualche colpo a parametro zero come ad esempio Nikola Maksimovic. Il serbo che è in scadenza di contratto e che potrebbe lasciare Napoli visto che non sembra essere intenzionato a rinnovare.