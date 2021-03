Montervino sicuro: “Ghoulam è in grande forma, poteva giocare già tre mesi fa!”

Nel corso della trasmissione televisiva Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto Francesco Montervino. L’ex calciatore ed attuale direttore sportivo del Taranto, si è espresso sul terzino azzurro Faouzi Ghoulam, apparso in grande forma nella sfida con il Benevento. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nello spogliatoio tutti non vedevano l’ora di vedere Ghoulam in campo. Questo perché Mario Rui nelle ultime uscite ha giocato male, secondo me, anche oltre i suoi livelli. Il portoghese è stato coinvolto troppo nel progetto della società. Ieri c’era serenità nel passare la palla a Ghoulam, tutti lo cercavano, ed aggiungo che è da poco rientrato dal Covid perciò la forma che ha mostrato ieri l’aveva già prima. A questo punto dico che è entrato troppo tardi in campo, poteva giocare già tre mesi fa”.