Maradona Jr: “Come fa Orsato a dire di non aver valutato l’azione? Non mi piace essere preso in giro”

Diego Maradona jr è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso di Arena Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Finalmente abbiamo visto un arbitro rilasciare un’intervista, però a me non piace essere preso in giro. Ho rivisto le immagini del fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juve del 2018, come fa Orsato a dire di non aver valutato bene l’azione? Pecoraro ha fatto tanto per il Napoli in quella occasione, ma resta l’amaro in bocca per quello che è sucesso”. Per quanto riguarda la vittoria di ieri del Napoli sul Benevento, Diego jr ha detto che “si è rivisto un buon palleggio. Fabian e Bakayoko si sono resi protagonisti di prestazioni eccellenti. Sono contento per il gol di Mertens, la sua assenza è quella che ha pesato più delle altre sul rendimento del Napoli. Sono felice per il rientro di Ghoulam. Rivederlo giocare così mi dà gioia”.