Contatti Sarri-Napoli, Pedullà convinto: “De Laurentiis proverà a convincerlo di nuovo”

La vittoria del Napoli sul Benevento ha riportato un po’ di luce sul momento difficile del Napoli. Ammesso che Gattuso resterà sulla panchina del Napoli fino a fine stagione, salvo eventuali colpi di scena, si susseguono le voci sulla prossima guida tecnica. Da Juric, a De Zerbi, a Italiano, passando per un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri.

Sul tecnico toscano si è espresso Alfredo Pedullà, ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8. Il giornalista ha parlato delle situazione tra De Laurentiis e Sarri, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ci riproverà per Sarri, in questo momento siamo in stand-by. Confermo i contatti, è stato contattato un mese fa, dopo Verona-Napoli. Bisogna valutare se un nuovo contratto possa convincere Sarri, avrà altri mesi di tempo per le consultazioni del caso. La Roma in questo momento ci sta pensando molto all’allenatore toscano, con Fonseca è difficile continuare“.