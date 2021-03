Alvino su Mertens: “Ha voluto anticipare i tempi del rientro con il Benevento. È il leader della squadra!”

Ai microfoni di Canale 8, nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, Carlo Alvino ha parlato di Ciro Dries Mertens. Il giornalista napoletano si è espresso sull’attaccante belga e sul suo rientro in campo, condito dal goal. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Dries Mertens ha anticipato i tempi, non avrebbe dovuto giocare con il Benevento dal primo. Poi ha parlato con Gattuso, ha dato la sua disponibilità per partire titolare ed è stato schierato, all’inizio si pensava giocasse mercoledì contro il Sassuolo. Al Napoli questo è mancato: Mertens in campo e nello spogliatoio. Il belga è il leader del Napoli, aldilà dell’aspetto tattico, è mancato anche in allenamento“.