Alvino: “Ramadani è a Napoli, ma Sarri non c’entra: è in città per Koulibaly e Maksimovic”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale. In particolare il giornalista si è soffermato sulla presenza a Napoli di Fali Ramadani, agente tra gli altri di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic e Maurizio Sarri. Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Ramadani è a Napoli solo per parlare con Koulibaly e Maksimovic. Ripartirà, come da programma, senza incontrare De Laurentiis. Non c’era nessun incontro in programma tra i due, tantomeno per affrontare la questione Sarri. L’ex tecnico della Juventus non rientrerebbe nei piani del club partenopeo”.