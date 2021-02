UFFICIALE – Ballers Awards, Osimhen nominato miglior calciatore nigeriano del 2020!

Grande gioia per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è stato infatti eletto poco fa, durante i Ballers Awards (il premio assegnato ai migliori elementi calcistici in Nigeria, ndr), come migliore calciatore nigeriano del 2020.

Un premio prestigioso e importante per l’ex Lille, a dimostrazione della bontà dell’investimento fatto dal Napoli. Per un attaccante frenato solo da un po’ di sfortuna e tanti problemi fisici.

QUESTI I PREMI PIÙ IMPORTANTI ASSEGNATI:

Allenatore dell’anno – Ndubisi Egbo

Rivelazione dell’anno – Zaidu Sanusi

Calciatore e attaccante dell’anno – Victor Osihmen

Difensore dell’anno – Ola Aina

Centrocampista dell’anno – Wilfred Ndidi

Portiere dell’anno – Daniel Akpeyi

LA FOTO CELEBRATIVA PER OSIMHEN