Valcareggi: “Ritorno di Sarri al Napoli? C’è anche un altro allenatore da tenere in considerazione”

Il procuratore sportivo, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli arriverà terzo se darà fiducia a Gattuso. Ieri contro il Granada Rino era sul pezzo, ha limitato i danni e ha contenuto, poi visto l’organico che aveva a disposizione non poteva fare altro. In più molti calciatori non erano in ottime condizioni come Koulibaly che non ha la spavalderia di sempre”.

“Corsa alla Champions? Ho la sensazione che il Milan di Pioli non abbia più benzina e se l’effetto Ibra finisce credo che possa finire giù dal podio che credo sarà formato da Inter, Juve e Napoli“.

“Ritorno di Sarri a Napoli? So per certo che sia avvenuto un contatto tra Sarri e la Fiorentina, se volevano non farsi vedere ci sarebbero riusciti. A Firenze ce l’hanno con Prandelli e non so perché. Cesare va ringraziato, con lui la squadra ha 5-6 punti in più. Se Sarri approdasse alla Fiorentina confermerebbe subito Callejon. A Napoli c’è stato un plebiscito per il ritorno di Sarri però c’è anche un altro allenatore anche esso verace di pari livello a Maurizio che bisogna tenere in considerazione. Sto parlando di Walter Mazzarri, sono un suo grande amico e fui il primo a dire che avrebbe lasciato il Napoli per l’Inter. Spalletti? Non credo che si verrebbe al Napoli, si tratta di un problema economico. Penso che sia gli azzurri che la Fiorentina abbiano un 50% per arrivare a Sarri, col Napoli Maurizio ha un rapporto, invece con i viola è solo una questione economica”.

“Giuntoli? Credo che resti a Napoli. Dissi che Chiesa avrebbe vestito la maglia della Juve perché me lo disse Corvino prima di lasciare il club viola, poi con Commisso è restato un anno in più, ma era già dei bianconeri”.