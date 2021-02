Chiariello: “Svelato il quarto mistero di Fatima, Ghoulam esiste e corre! Eppure Giuntoli lo vorrebbe epurare da tempo”

Il giornalista Umberto Chiariello ha pubblicato un messaggio su Twitter rimarcando la buona prestazione di Ghoulam in Europa League contro il Granada, rivelando come il terzino fosse inserito il lista di sbarco dal d.s. Giuntoli. Ecco quanto scritto:

“Signori, il quarto Segreto di Fatima esiste: rivelate il messaggio a Gattuso che Ghoulam esiste. Con buona pace di Giuntoli che lo vorrebbe epurare da tempo. È rotto, non sta bene, come se non ci fosse. Ghoulam trollato di continuo, poi appare e… corre! Misteri della Fede…”.

