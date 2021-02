Benevento, Montipò: “Napoli? Sarà difficile affrontarlo: servirà una partita tosta e di carattere”

Il portiere del Benevento, Lorenzo Montipò, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida contro il Napoli, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Non credo a tutti quelli che dicono che possiamo battere il Napoli perché hanno molti infortunati. Stiamo sempre parlando di una squadra di livello che vanta calciatori forti per la categoria, in piena lotta per un posto in Europa. Noi cercheremo di fare una partita tosta e di carattere ma sarà lo stesso difficile. Un po’ come fatto contro la Roma“.