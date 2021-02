Gattuso su Mertens: “Verrà in panchina, ha fatto mezz’ora di allenamento. Non è pronto per giocare!”

Si è da poco conclusa la conferenza stampa del Napoli in vista del match di Europa League contro il Granada. Mister Gattuso e Alex Meret hanno risposto alle domande dei giornalisti, in particolare sulla partita in programma per domani al Maradona, in cui il Napoli si gioca la qualificazione. Gennaro Gattuso ha parlato del rientro di Mertens, ecco quanto evidenziato:

Come sta Dries Mertens? “Domani Dries sarà in panchina perché da tanto tempo fermo. Si è allenato da solo e ha fatto meno di mezz’ora di allenamento. Sappiamo che non è al cento per cento e ha pochissimi minuti di autonomia, vedremo se ne avremo bisogno a partita in corsa. Eventualmente vedremo come impiegarlo. Politano al suo posto? Vedremo domani, può giocare anche Elmas attaccante. Non ti faccio nomi perché non voglio dare nessun vantaggio”