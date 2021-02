Gattuso ai tifosi: “C’è poco da dire, siamo in difficoltà. Il primo responsabile sono io, i ragazzi non c’entrano”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Granada. Mister Gattuso, affiancato da Alex Meret, si è espresso sulla partita in programma per domani sera al Maradona. Interrogato sul momento difficile del Napoli, il mister calabrese ha voluto lasciare un messaggio ai tifosi del Napoli. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

Messaggio ai tifosi del Napoli? “C’è poco da dire, siamo in un momento negativo, siamo in difficoltà sia con i risultati che con le prestazioni. Indossiamo una maglia storica e ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Io sono il primo essendo l’allenatore, voglio che i miei ragazzi siano lasciati tranquilli, le responsabilità in questo momento sono mie. Quello che stiamo facendo adesso non basta, stiamo passando un brutto momento anche con gli infortuni. Dobbiamo parlare il meno possibili e far parlare i fatti, abbiamo come obiettivo di fare strada in Europa”.