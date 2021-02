Fernandez, ag. Carlos Neva: “Carlos al Napoli? Club tra i migliori in Europa, sarebbe bello giocarci!”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione radiofonica Si Gonfia la Rete, è intervenuto Luis Carlos Fernandez. L’agente di Carlos Neva, calciatore del Granada, si è espresso sulla squadra iberica e su un possibile interessamento del Napoli per il suo assistito. Ecco quanto evidenziato:

“Il Granada ha dimostrato di essere competitivo in tutte le competizioni europee. Si trova però in una situazione simile a quella del Napoli, con tante assenze. Forse contro l’Huesca dovevano far rifiatare alcuni calciatori, in Europa è tra le squadre che hanno giocato più partite. Mi aspetto un Napoli diverso, è tra le più forti in Europa. La grande fortuna del Granada è giocare la partita a porte chiuse, altrimenti il Maradona sarebbe stato una pentola in ebollizione che avrebbe reso le cose complicate. Immagino che il Napoli cercherà di attaccare subito e di segnare un gol.

Neva al Napoli? Siamo molto contenti al Granada ma con tutto il rispetto il Napoli è un club immenso, in una città che vive e respira calcio. Per qualsiasi giocatore europeo giocare nei top club è l’obiettivo di una vita. Ora siamo concentrati sul Granada, poi in futuro sarebbe bello giocare nel Napoli, se dicessi il contrario mentirei”