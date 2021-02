De Maggio svela su Benitez: “E io come vinco? Il Napoli gli prese la 43esima scelta”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma radiofonico Radio Goal, Valter De Maggio ha svelato un retroscena ai tempi di Rafa Benitez. Il giornalista napoletano ha parlato di quella volta in cui Benitez si lamentò del mercato, probabilmente riferendosi a quando arrivò David Lopez al posto di Mascherano. Ecco quanto evidenziato:

“Una volta Benitez mi invitò ad andare in hotel da lui. Lui viveva in hotel. Mi fece vedere la lista degli obiettivi del Napoli per il centrocampo. Il primo nome era Mascherano, il secondo Fellaini, il terzo Sissoko. David Lopez era la 43esima scelta. Mi disse: ‘E io come vinco?”.