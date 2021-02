Meret in conferenza: “Lavoriamo per passare il turno, ci serve una partita come quella con la Juve. Costruzione dal basso? Nessun problema”

Cari lettori di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del Napoli. Alla vigilia della partita di Europa League contro il Granada, in programma per domani al Maradona, il Napoli è chiamato a ribaltare il risultato dell’andata. Gennaro Gattuso e Alex Meret romperanno il silenzio stampa imposto dalla società dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Di seguito riportiamo quanto dichiarato dal portiere friuliano:

“Come cambia con la nuova linea difensiva? Non mi cambia molto, quello che dobbiamo fare è lo stesso, in costruzione e in fase difensiva. Servirà la giusta determinazione ed attenzione come contro la Juventus. Non dobbiamo prendere goal. Speriamo di fare le cose per bene“

Come va all’interno dello spogliatoio? Sappiamo che il periodo non è dei migliori, stiamo lavorando bene, ci crediamo per la qualificazione. Riuscire a passare il turno spero ci dia motivazione anche per le prossime partite.

Fase difensiva in difficoltà? Contro il Granada potevamo fare più attenzione alle ripartenze, contro l’Atalanta qualcosa non è andata al meglio. Dobbiamo fare sempre le stesse cose, con attenzione e sacrificio, la fase difensiva ne trae vantaggio e potremo fare la partita al meglio.

Costruzione dal basso, ti preoccupa? Se la pressione è alta bisogna fare attenzione. Fatta apposta per saltare il primo pressing e fare meglio in fase offensiva. In settimana lavoriamo tanto e facciamo questo perciò non c’è nessun problema”