CorrSport – Giuntoli verso l’addio: rapporto freddo con ADL e braccio di ferro sul contratto

Cristiano Giuntoli potrebbe dire addio al Napoli a fine stagione. Sarebbe una quasi certezza, se non fosse per un contratto che ieri era un orto da coltivare e oggi è invece un peso ingombrante, erbaccia da potare. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis – si legge sulle colonne del Corriere dello Sport – è scivolato nella freddezza.

Il patron imputa al suo d.s. alcune scelte rivelatesi non proficue e spinge per l’addio a fine anno. C’è però il braccio di ferro sul contratto: ha scadenza nel 2024. Possibile comunque trovare un accordo a fine stagione per la risoluzione: le basi di fiducia per lavorare ancora insieme non sembrano esserci.