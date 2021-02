Repubblica – Grande spavento per De Laurentiis al momento dell’infortunio di Osimhen!

Gli uomini di Gasperini si aggiudicano la vittoria col poker segnato alla ripresa di Atalanta-Napoli: tre punti importanti per la corsa al quarto posto in classifica che concederà la qualificazione in Champions. Questo è quanto si legge sull’edizione odierna della Repubblica che aggiunge anche la reazione di De Laurentiis al momento dell’infortunio di Osimhen. Ecco quanto riportato:

“Muriel e Zapata hanno condannato a un pesante KO la squadra di Gattuso: di nuovo sulla graticola. De Laurentiis non ha preso molto bene la sconfitta, ordinando così il silenzio stampa dopo essersi preso un grande spavento davanti alla tv per il grave infortunio di Osimhen, nel recupero. Il nigeriano ha perso conoscenza per un paio di minuti. Poi è stato rianimato in ambulanza e trasportato in ospedale, dove gli hanno riscontrato un trauma cranico“.