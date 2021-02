Paura per Osimhen: lo staff del Napoli ha provato a rianimarlo anche schiaffeggiandolo, si spera non ci siano conseguenze gravi

Sono stati attimi di paura quelli vissuti dal campo da Atalanta e Napoli mentre Victor Osimhen perdeva i sensi dopo un contrasto di gioco. La Repubblica ha ricostruito i fatti nei particolari: il nigeriano ha battuto la testa dopo un contrasto, perdendo immediatamente conoscenza. Mentre la barella tardava ad arrivare verso il giocatore, un infermiere ha provato a rianimare il giocatore schiaffeggiandolo (dolcemente), senza ricevere reazioni. Per fortuna, Osimhen è stato rianimato nel tragitto in ambulanza verso l’ospedale. Gli esami svolti a Bergamo hanno evidenziato un trauma cranico, e la speranza è che non ci siano conseguenze.

