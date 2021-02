Pedullà: “Ormai manca la fiducia, è finita! ADL ha sbagliato tutto dal dopo Sarri, doveva blindarlo!”

Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, ha presenziato come ospite a Ne Parliamo Il Lunedì, su Canale 8. Pedullà ha detto la sua sulla gestione societaria degli ultimi allenatori del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“C’è prima la persona e poi l’allenatore. Se perdi la fiducia è finita, non si può più tornare indietro. Ormai è finita! Con Gattuso non si può continuare ed ora non si può più migliorare la situazione. Non c’è più un aspetto tattico, non c’è condizione tecnica, non c’è fiducia”.

“De Laurentiis ha fatto scappare Sarri, doveva blindarlo! Da lì in poi non ci ha capito più nulla. Ha sbagliato tutte le scelte, si è lasciato scappare Sarri per una manciata di milioni. La cosa grave è che poi ha dato molti più soldi ad Ancelotti!”.