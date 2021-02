Marolda: “Gattuso non è più l’allenatore: da oltre un mese la squadra non lo segue. De Laurentiis deve intervenire!”

Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto Ciccio Marolda. Il giornalista si è espresso duramente sulla gestione di Aurelio De Laurentiis ed ha spiegato perché, a suo parere, non arrivano i risultati. Di seguito riportiamo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per me da oltre un mese Gattuso non è l’allenatore del Napoli. Da oltre un mese, la squadra non segue le indicazioni di Gattuso, non ha un’organizzazione e non riesce a fare prestazione. In questa situazione l’immobilismo di ADL sta peggiorando le cose, deve prendere le responsabilità di intervenire. Il silenzio stampa non va bene, deve parlare, chiudersi dentro per non far sapere niente non cambia la situazione. Se pensa di dover andare avanti con Gattuso lo deve dire“.