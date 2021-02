Mertens è tornato a Napoli. Distorsione superata, possibile convocazione già con il Granada

Finalmente una buona notizia per Rino Gattuso sul fronte infortuni. Dries Mertens è tornato dal Belgio ed è pronto ad allenarsi nuovamente con i compagni di squadra.

L’attaccante azzurro ha terminato il percorso di riabilitazione alla caviglia sinistra e, secondo gli specialisti a cui Mertens si è affidato per le cure, la distorsione è definitivamente superata. Adesso tocca a Dries recuperare al più presto la miglior condizione fisica e dare una mano alla squadra.

Ma quando tornerà in campo? Vista l’emergenza in attacco con tanti infortunati, possibile che Mertens venga convocato già per la sfida di Europa League di giovedì contro il Granada. Ovviamente, è quasi improbabile rivederlo subito in campo dal primo minuto, ma potrebbe giocare uno spezzone di gara e rimettere minuti nelle gambe.