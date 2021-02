Bakayoko non convince, bocciato dai quotidiani: “Lento e impacciato, pesa l’errore sul gol”

Tante note negative per il Napoli ieri sera nella sconfitta contro l’Atalanta, in particolar modo Tiemoué Bakayoko, che non ha convinto a pieno la critica dei quotidiani in edicola questa mattina. L’errore sul gol di Muriel ha pesato, soprattutto nella conta dei voti. La Gazzetta dello Sport gli ha dato 4,5 commentando: “Lento, impacciato e sbaglia anche un pallone facile sul quale si avventa Muriel per il terzo gol”. 5,5 dal Corriere della Sera, mentre per il Corriere dello Sport è grave insufficienza, con 4,5 e questa valutazione: “Ha da guardare una serie di indemoniati che assaltano il fortino. L’errore sul 3-1 nasce da quella pressione”.

