Le probabili di Atalanta-Napoli: Zapata e Ilicic sfidano un Napoli rimaneggiato

Con le pesanti assenze di Mertens, Petagna, Ospina, Hysaj, Demme, Manolas e Lozano il Napoli proverà a schierare la migliore formazione possibile contro l’Atalanta di Gasperini. Per gli azzurri, ovviamente niente ballottaggio portieri con Meret tra i pali, coppia di centrali con Maksimovic e Rrahmani, con Koulibaly dalla panchina. Elmas dietro ad Osimhen le scelte in attacco. Per l’Atalanta parte Zapata dall’inizio, con il solito 3-4-1-2. Lo riporta il Corriere dello Sport.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.