Pistocchi: “Il Napoli è ancora convalescente. Italiano il nuovo Sarri? Aspetterei per dare giudizi”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte. Pistocchi ha detto la sua sulle voci che accostano Italiano al Napoli e sulla situazione attuale degli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Napoli-Juventus? Partita equilibrata, decisa da un episodio. Il Napoli ha fatto una buona partita ma non è guarito, resta convalescente. Ha preso una buona medicina ma si può fare meglio. Ci sono stati punti positivi e negativi. Punti positivi: ha funzionato bene la fase difensiva, Maksimovic e Rrahmani hanno fatto una grande partita. Bisogna guardare le connotazioni positive e indicative per il futuro. Il successo catturato è molto importante a livello morale e ha avuto buone indicazioni. Con il rientro di Fabian Ruiz e la valorizzazione di Osimhen il Napoli può fare meglio. La lotta per la Champions League è molto complicata. Il range di pochi punti fa pensare che ci sarà una lotta fino all’ultimo”.

“Granada? Squadra pericolosa che gioca a calcio, ha buona tecnica e buoni giocatori. Non è una partita facile, anzi, sarà impegnativa. Peraltro le partite del giovedì sono molto dispendiose sul piano fisico e hanno sempre ritorni negativi sulla gara di campionato. Quando Gattuso avrà a disposizione tutti farà delle scelte, così come penso che abbia già fatto scelte per il suo futuro. La rosa deve lottare per la Champions perché è seconda solo a quella della Juventus”.

Italiano il nuovo Sarri? Per ora aveva offerto prestazioni un po’ ondivaghe, tra sconfitte e vittorie. Contro il Milan lo Spezia ha fatto una super partita. Aspetterei a dare un giudizio complessivo, sicuramente l’allenatore ha punti di forza. Dobbiamo sempre considerare una cosa: non è difficile fare correre senza palla i giocatori di provincia ma è difficile farlo con i campioni. Certamente Italiano è un buon allenatore, non so se sia da Napoli ma è un buon allenatore e lo ha fatto vedere”.