Pedullà rivela: “Veretout e Barella? Non è colpa del Napoli, la società ci ha provato”

Ai microfoni di “Ne Parliamo Il Lunedì”, in onda su Canale 8, Alfredo Pedullà ha rivelato notizie riguardanti alcune trattative non andate a buon fine per il Napoli. In particolare il collega di Sportitalia ha citato Niccolò Barella e Jordan Veretout. I due centrocampisti sono stati accostati al Napoli a lungo, salvo poi accasarsi all’Inter e restare alla Roma. Di seguito il retroscena di Pedullà.

“Veretout? La Roma non ha mai voluto cedere Veretout. Il Napoli avrebbe fatto un’offerta solo in presenza di una cessione importante. Parliamoci chiaro: se fosse andato via Koulibaly, il Napoli avrebbe cercato l’affondo. Probabilmente a quel punto la Roma avrebbe ceduto. Sento dire che il Napoli non ha preso Barella. Ricordo però che il Napoli a gennaio ha offerto 40mln, il ragazzo si era promesso all’Inter! Le cose vano dette per bene”.