Pedullà: “Insigne in scadenza nel 2022: c’è la possibilità che vada via!”

Alfredo Pedullà, collega di Sportitalia ed esperto di calciomercato, ha presenziato come ospite a “Ne Parliamo il Lunedì”, su Canale 8. Pedullà ha svelato alcuni retroscena riguardanti il Napoli e il rinnovo di contratto del capitano Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il contratto di Insigne scade nel 2022 e il procuratore sta rinviando a fine stagione il rinnovo. Se l’andazzo è questo c’è la possibilità che Insigne vada via. Non è giusto restare ad oltranza se poi ogni stagione è un litigio continuo. Ora come ora bisogna ragionare come se si fosse già ad inizio stagione. Ora con il Covid i prezzi si sono abbassati e c’è il rischio che prendi anche pochi soldi. Bisogna prendere una decisione definitiva”.