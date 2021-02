Pedullà: “Ormai a Napoli si spera nella sconfitta per vendere qualche copia in più. Ingiuste le critiche a Gattuso”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha partecipato da ospite a “Ne Parliamo Il Lunedì”, su Canale 8. Pedullà ha detto la sua sulla situazione Gattuso e sulle critiche a lui rivolte dalla stampa napoletana. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mi dà fastidio che si critichi il calcio all’italiana di Gattuso mentre invece Ancelotti era giustificato per tutto! Mi ricordo che ad Ancelotti era giustificato il suo vuoto cosmico e le sconfitte consecutive. Gattuso invece è messo sulla graticola perché gioca in modo difensivo. Lo stesso discorso vale per Pirlo, giustificato nonostante le sconfitte, e Sarri messo alla porta dopo due sconfitte. Ho letto ‘Gattuso si consegna all’Atalanta’: ma che modo di rispettare il lavoro altrui è questo?”.

“Purtroppo a Napoli si stanno creando situazioni molto spiacevoli. Ci sono giornalisti qui a Napoli che ormai non aspettano altro che le sconfitte del Napoli per vendere qualche copia in più o per fare tre click in più. Non ho parole”.

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, rincara la dose. “Ci sono persone che sperano nella sconfitta per fare ascolti! Prima di Napoli-Juventus c’erano giornalisti che si sfregavano le mani sperando ed aspettandosi la sconfitta contro i bianconeri. Dopo la partita ci sono state delle bestemmie al contrario”.