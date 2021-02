Sky – Con l’assenza di Demme torna il 4-2-3-1: in attacco nuovo ruolo per Insigne!

Il Napoli è da poco arrivato all’Hotel Britannique, sede del ritiro in vista dell’importante incontro con la Juventus di Pirlo domani 13 febbraio. Le ultime indiscrezioni riguardanti la formazione partenopea arrivano da Sky Sport con il suo inviato Massimo Ugolini, che riferisce:

“Gattuso ritornerà di nuovo al 4-2-3-1, viste le emergenze in difesa e l’indisponibilità di Demme. In attacco i tre dietro Osimhen saranno Politano, Insigne e Lozano, il capitano azzurro agirà da sotto punta. Scelte obbligate per quanti riguarda il reparto difensivo, i titolari saranno: Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo Bakayoko e Zielinski saranno i due mediani“.