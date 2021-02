Pirlo in conferenza stampa: “Mi aspetto una gara difficile, come in Supercoppa. Gattuso? Momenti difficili possono capitare”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha tenuto la consueta conferenza stampa pre gara in vista della sfida di domani alle ore 18:00. Napoli e Juventus si sfideranno, infatti, allo stadio Maradona in una partita valida per la ventiduesima giornata di campionato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Che gara si aspetta?

Juve-Napoli è sempre una grande partita, ci sarà grande tensione per l’importanza dei tre punti in palio. Mi aspetto una gara simile a quella di Supercoppa: noi veniamo da un buon momento, loro un po’ meno, ma la posta il palio si farà sentire.

Una vittoria eliminerebbe il Napoli dalla lotta scudetto?

Noi non guardiamo le squadre che ci stanno dietro, ma quelle che ci stanno davanti. L’obiettivo è vincere per noi stessi, non per eliminare il Napoli dalla corsa scudetto.

Cosa ne pensa dell’ipotesi esonero di Gattuso?

Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via. Le partite sono tutte importanti, può capitare che ci siano momenti difficili. Il nostro obiettivo è sempre quello di far bene, di cercare di vincere le partite, poi può succedere di tutto.

C’è voglia di mandare un messaggio al Napoli dopo le vicende legate alla partita d’andata?

No, abbiamo già affrontato il Napoli in Supercoppa. Queste sono situazioni che possono dare fastidio all’ambiente, ma noi restiamo concentrati sulla gara.

Crede sia giusto giocare prima la partita di ritorno e dopo quella d’andata?

Non cambia nulla, ci sono sempre tre punti in palio, poi dovremo vedere quando giocare la partita in sospeso.