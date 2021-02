CdS – Boga nel mirino del Napoli: l’esterno è destinato alla cessione, cambiano le prospettive

Jeremie Boga non sta vivendo la sua miglior stagione. L’esterno neroverde, tra Covid ed infortuni, sta giocando poco e non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale. Secondo il Corriere dello Sport Boga potrebbe lasciare il Sassuolo nel corso della prossima finestra di mercato. Ecco quanto scritto dal quotidiano.

“Il trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra potrebbe tenerlo fuori per altre due o tre partite. Questo infortunio apre la strada alle alternative, Traoré su tutti. Boga potrebbe andar via in estate. Ricordiamo di come il Sassuolo abbia rifiutato le offerte di Napoli, Atalanta, Dortmund e Rennes. Ora le prospettive cambiano”.