PAGELLE ATALANTA NAPOLI – Il Napoli di Gennaro Gattuso abbandona la Coppa Italia perdendo contro una grande Atalanta che ha spazzato via gli azzurri già nel primo tempo. Prima frazione che si è conclusa 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Zapata e Pessina.

Nel secondo tempo tutta un’altra squadra quella di Gattuso. Gli azzurri infatti accorciano subito le distanze con Lozano che regala una speranza al Napoli portando il punteggio sul 2-1. Nel finale però Matteo Pessina chiude la partita, l’Atalanta vince 3-1 e si aggiudica la finale di Coppa Italia.

PAGELLE ATALANTA NAPOLI COPPA ITALIA

Ospina 5: Bucato dalla lunga distanza dal gol di Zapata, forse poteva fare di più nonostante il tiro sia stato davvero forte. Incolpevole invece sulla seconda rete di Pessina che a pochi metri dalla porta insacca.

Di Lorenzo 4,5: Anche lui come tutto il reparto difensivo è difficilmente salvabile. Sbaglia passaggi semplicissimi, sempre in ritardo e mai una cavalcata pericolosa.

Maksimovic 3,5: Ogni partita è sempre più fuori dagli schemi e dalle idee di questo Napoli. Incomprensibile il suo modo di giocare e difendere, lascia Zapata praticamente solo e gli permette di girarsi, mirare e calciare verso la porta. Spaesato.

Hysaj 4: Colpevole sia lui che Maksimovic nell’azione del gol dell’1-0 di Zapata. Il terzino albanese lascia un tappeto rosso al colombiano che scaraventa il pallone nell’angolo battendo Ospina. Hysaj poi lascerà il campo per infortunio al 40′ del primo tempo. (Dal 40′ Mario Rui 4,5: Cambiano gli uomini ma non cambia la sostanza, anche lui male)

Bakayoko 4: Nel primo tempo anche lui tra i peggiori in campo. Nella seconda frazione invece si rende protagonista dell’azione che porterà al gol di Lozano. Non disputa comunque una grande partita. (Dal 63′ Lobotka 6:

Zielinski 4: Controfigura del grande centrocampista visto nelle ultime partite. In campo sembra quasi un peso e non un’arma. (Dal 63′ Demme 5,5: Non poteva sicuramente fare magie ma non mette la giusta impronta sul match)

Elmas 4,5: Come tutto il resto della squadra nel primo tempo un vero e proprio fantasma. Non tocca palloni decisivi e soprattutto sembra non comparire mai nelle manovre sia offensive che difensive degli azzurri. (Dal 46′ Politano 6:

Lozano 6,5: Nel bene e soprattutto nel male è sempre lui l’uomo più pericoloso del reparto offensivo. Deposita in rete il pallone del 2-1 riaprendo le speranze degli azzurri.

Insigne 5: Dal rigore sbagliato contro la Juve sembra essere colpito da una maledizione. A secco da sei partite, non riesce più a caricarsi la squadra sulle spalle. La luce e la fine di questo tunnel non sembrano essere vicine.

Osimhen 3,5: Il Napoli ha bisogno di lui, ma non di questo tipo di giocatore. Nervoso, poco lucido, quasi come fosse un peso per tutta la squadra. Impossibile non ripensare ogni volta alla cifra spesa per lui, il tempo per fortuna è dalla sua parte ma starà a lui sapersi riprendere step by step.