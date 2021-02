INFORTUNIO HYSAJ – Elseid Hysaj è stato sostituito nel primo tempo tra Atalanta e Napoli, il terzino albanese ha riscontrato un problema che gli ha impedito di proseguire la semifinale di Coppa Italia.

Al posto del 23 azzurro è subentrato Mario Rui, portoghese che agirà sulla sinistra. Situazione sempre più complessa per il Napoli e soprattutto per Gattuso che sembra essere in completa difficoltà. Nella seconda frazione gli azzurri dovranno scendere in campo con un altro piglio se vogliono tentare una clamorosa rimonta.

INFORTUNIO HYSAJ CONDIZIONI

Al momento sconosciute le entità dell’infortunio rimediato da Hysaj, nelle prossime ore seguiranno sicuramente aggiornamenti sulle condizioni del giocatore albanese che però ha lasciato il campo sulle sue gambe e senza mostrare grandissime difficoltà.

