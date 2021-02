Inter, via alla ricerca del post Handanovic: ecco l’idea Meret

Alex Meret, classe ’97, continua a non essere sicuro riguardo il suo futuro. Il portiere italiano è a Napoli dal 2018 ma purtroppo non è riuscito ancora a prendersi la piazza ed il posto da titolare. Complici infortuni, errori, inesperienza e il duello con Ospina, Meret non ha mai messo davvero in mostra il suo talento in maglia azzurra. L’incertezza è acuita dalla volontà del ragazzo di giocare da titolare, desiderio che ora come ora non può essere esaudito all’ombra del Vesuvio. L’Inter, nel frattempo, resta alla porta.

I nerazzurri infatti sono alla ricerca del post Handanovic. Il portiere sloveno capitano dell’Inter non dà più le certezze di un tempo. Complice anche l’età (parliamo di un classe ’84) le prestazioni di Handanovic stanno ormai lasciando a desiderare. Pare quindi che la società milanese abbia chiesto informazioni al Napoli per Meret.