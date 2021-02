Percassi: “Ringraziamo i ragazzi ed il mister, stiamo vivendo un sogno. Faremo sempre meglio in tutte le competizioni”

Nel corso del post partita di Atalanta-Napoli, in onda su Rai Sport, Luca Percassi ha commentato la sfida del Gewiss Stadium. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Fantastico raggiungere la finale ancora una volta. Tutta la famiglia e tutti i bergamaschi ringraziano il mister, lo staff ed i ragazzi. Ci stanno facendo vivere un sogno”.

“Peccato senza pubblico? Ne parliamo in tutte le partite, il nostro pubblico ci manca come l’aria. Speriamo che si possa tornare negli stadi anche in numero ridotto. Pensare di giocare la finale con i nostri tifosi sarà unico”.

“Limiti dell’Atalanta? Real Madrid? In realtà stiamo vivendo partite prima impensabili. Le affronteremo consapevoli che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Le abbiamo sempre affrontate in modo giusto, consapevoli che le abbiamo meritate e che sono importanti”.

“Pessina? Ogni tanto sento che vengono fatte cifre di giocatori venduti, ma questa Atalanta ha comprato tanto quando era il momento. Ci sono stati investimenti importanti; è giusto però che la nostra realtà ci porti a vendere in determinati momenti. Matteo penso che per qualità sia dentro che fuori dal campo sta crescendo in maniera significativa. Queste grandi sfide lo stanno valorizzando, ma lui è di un’intelligenza unica: apprende con estrema facilità”.