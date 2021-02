Osimhen a colloquio con Gattuso: sarà il giocatore a dare l’ok per andare in campo con l’Atalanta

Il Mattino oggi fa il punto della situazione sulle condizioni di Osimhen, che dopo l’infortunio non è ancora sceso in campo dal primo minuto. Domani ci sarà la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta e Rino Gattuso comincia a fare le sue scelte. Dopo l’allenamento di ieri, il tecnico calabrese è rimasto a colloquio con Osimhen, seduti sul prato del centro d’allenamento, per discutere della situazione fisica dell’attaccante. Clinicamente il giocatore è guarito al 100%, ma psicologicamente la spalla potrebbe dargli ancora da pensare: per questo sarà lui a decidere se la sentirà di scendere in campo, altrimenti sarà pronto Petagna dal primo minuto.

